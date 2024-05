O treime din fotografiile atasate avizelor de insotire a materialului lemnos prin SUMAL este neconforma

Inspectorul-sef al Garzii Forestiere Suceava, Mihai Gasparel, a transmis, miercuri, ca in cursul lunii aprilie au fost aplicate amenzi de aproape 600.000 de lei transportatorilor de material lemnos care au atasat in aplicatia SUMAL fotografii neconforme la avizele de insotire a marfii.El a aratat ca, in cursul lunii aprilie, principalele actiuni de control au vizat sanctionarea transportatorilor care au atasat fotografii neconforme la avizele de insotire, fotografii identificate ca atare de ... citește toată știrea