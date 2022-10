O ucraineanca cu permis de conducere fals, depistata in PTF Siret

Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret au depistat o ucraineanca ce a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere, cu insemnele autoritatilor ucrainene, acesta fiind fals.Potrivit purtatorului de cuvant al STPF Suceava, Alina Petraru, marti, in jurul orei 9:00, in PTF Siret s-a prezentat, pe sensul de intrare in Romania, o femeie, cetatean ucrainean, in varsta de 43 de ani. Ea conducea un autoturism marca Citroen, avand aplicate placute de ... citeste toata stirea