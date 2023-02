O ucraineanca este cercetata penal dupa ce a incercat sa intre in tara prin PTF Siret cu bagaje pline cu tigari de contrabanda

Politistii de frontiera suceveni au descoperit, in bagajele unei ucrainence, pasagera intr-un autocar, 800 pachete de tigari fara timbru fiscal. Femeia este cercetata acum pentru contrabanda.Potrivit Politiei de Frontiera Suceava, duminica, 12 februarie a.c., in jurul orei 10.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de intrare in Romania, o femeie de cetatenie ucraineana, in varsta de 47 de ani, calatorind intr-un ... citeste toata stirea