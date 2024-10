Oamenii care si-au dorit schimbarea, atat la Moldovita, cat si la conducerea judetului, au asteptari foarte mari de la noi

Noul primar al comunei Moldovita, Alin Bosutar, a fost investit oficial in functie vineri dupa-amiaza, in prezenta presedintelui CJ Suceava, Gheorghe Soldan si a mai multor membri din conducerea PSD Suceava.Aproximativ 300 de persoane au asistat la Moldovita, in sala caminului cultural, la constituirea Consiliului Local si la investitura celui in care si-au pus increderea sa le fie primar pentru urmatorii 4 ani."L-am simtit foarte emotionat pe Alin si i-am spus ca e bine sa ai emotii, ... citește toată știrea