Oamenii isi doresc sa isi poata permite sa plateasca facturile

> Programul liberal de a duce incalzirea pe gaze in casele romanilor, demarat la Moara, nu bate pasul pe loc, a precizat deputatulPrim-vicepresedintele PNL Suceava, deputatul Ioan Balan, a aratat, in Parlament, ca programul liberal pentru introducerea gazului natural in cat mai multe locuinte continua si este sprijinit de guvern si prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", dar considera ca este nevoie ca parlamentul sa imbunatateasca legislatia privind extragerea gazelor ... citeste toata stirea