Obligati sa plateasca de sase ori mai mult pe apa potabila. Cum explica autoritatile situatia aberanta

Zeci de familii care locuiesc in satul Sfantul Ilie al comunei Scheia din judetul Suceava sustin ca de mai bine de un an platesc facturi uriase pentru apa pe care nu o consuma. Desi au cerut, oamenii spun ca nu au primit ajutorul institutiilor ca sa rezolve problema. Trandafira Serediuc este o pensionara vaduva, care locuieste pe strada Tarnita din comuna Scheia a judetului Suceava. In luna decembrie a anului trecut a aflat ca trebuie sa plateasca 19 metri cubi de apa la ACET (operator de apa), ... citeste toata stirea