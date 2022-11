Om de afaceri sucevean, arestat la domiciliu pentru dare de mita in dosarul de coruptie de la Biroul Vamal Iasi

Un om de afaceri sucevean a fost arestat la domiciliu, joi, pentru 30 de zile, in dosarul de coruptie de la Biroul Vamal Iasi.Astfel, potrivit portalului instantelor, Tribunalul Iasi a dispus arestarea la domiciliu a omului de afaceri sucevean Iulian Culipei pentru dare de mita, alaturi de Danut Bolohan, sef al Biroului Vamal de Frontiera Iasi, in sarcina caruia s-au retinut cinci infractiuni de luare de mita, din care trei in forma continuata, Simona Andreica, functionar vamal in cadrul ... citeste toata stirea