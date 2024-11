Omor la o pensiune din zona Siret

> Un tanar de 18 ani a fost injunghiat mortal la o petrecere de majoratSambata, in jurul orei 3:15, Politia Orasului Siret a fost alertata cu privire la o agresiune grava produsa in incinta unei pensiuni situate in apropierea orasului. Incidentul a avut loc in cadrul unei petreceri private de majorat la care participau mai multi tineri.Din primele verificari efectuate de politisti, se pare ca intre doi tineri, ambii in varsta de 18 ani, a izbucnit un conflict spontan. In timpul altercatiei, ... citește toată știrea