Operatie complexa de reconstructie a gleznei unei paciente de 44 de ani

> Pentru aceasta interventie s-a folosit in premiera un implant de tija blocata retrogada de tibie cu insertie calcaneanaO operatie complexa de implant pentru reconstructia gleznei unei femei in varsta de 44 de ani a fost realizata cu succes la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava.Purtatorul de cuvant al SJU Suceava, dr. Dan Teodorovici, a precizat ca pacienta in varsta de 44 de ani a fost victima unui accident prin cadere de la inaltime in luna mai 2021, soldat cu o fractura cominutiva, cu ... citeste toata stirea