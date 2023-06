Spitalul Judetean de Urgenta din Suceava a realizat cu succes pentru prima data in Romania o procedura de crioablatie a unor formatiuni tumorale pulmonare malign, a anuntat purtatorul de cuvant al SJU Suceava, dr. Dan Teodorovici. Aceasta interventie reprezinta o alternativa minim invaziva in tratamentul tumorilor maligne, distrugand celulele canceroase prin "inghetare".Pacientul in cauza, in varsta de 61 de ani, cu un istoric oncologic ce includea un cancer colo-rectal operat si tratat prin ... citeste toata stirea