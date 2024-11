Operatorul unui excavator a murit dupa ce a fost prins intre cupa si bena unei autoutilitare

Politia Orasului Liteni a fost sesizata, vineri dimineata, prin apel la 112 despre un accident de munca produs la santierul Centrului Cultural din Liteni. In urma deplasarii la fata locului, echipajul de politie a confirmat cele sesizate.Din primele verificari, s-a constatat ca un angajat al santierului, un operator de excavator, a fost prins intre cupa utilajului pe care il manevra si bena unei autoutilitare aflate in miscare.Incidentul s-a petrecut in timp ce operatorul efectua lucrari de ... citește toată știrea