Oportunitati de internship si premii pentru studentii din domeniul IT, la Open Doors ASSIST 2022

Pe 23 noiembrie, ASSIST Software organizeaza cea de-a XIII-a editie a evenimentului Open Doors ASSIST, in corpul D al Universitatii "Stefan cel Mare" Suceava. Acest eveniment este dedicat studentilor din Suceava care isi doresc o cariera in domeniul IT./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { text-align: ... citeste toata stirea