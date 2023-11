> In ziua de 17 noiembrie se vor efectua testari gratuiteTeleviziunea Intermedia, in parteneriat cu Teatrul "Matei Visniec" Suceava si IRO Iasi (Institutul Roman de Oncologie Iasi) organizeaza cea de-a IX-a editie a evenimentului "Opreste cancerul de col uterin!", pe 17 noiembrie (cand este marcata Ziua Globala de Eliminare a Cancerului de Col Uterin).Pe tot parcusul zilei se vor face testari gratuite Babes-Papanicolau si HPV si mamografii, prin caravanele IRO Iasi, in fata teatrului sucevean. ... citeste toata stirea