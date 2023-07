Viceprimarul Sucevei Lucian Harsovschi a anuntat, miercuri, ca si in acest an elevii din municipiu care au obtinut media 10 la examenele nationale vor fi recompensati cu premii in bani.El a spus ca in acest an au obtinut medii de 10 opt elevi la Evaluarea Nationala, dar niciun candidat din municipiu nu a obtinut media 10 la Examenul de Bacalaureat.Viceprimarul a aratat ca in Consiliul Local Suceava se va propune acordarea unui premiu de 3.000 de lei pentru fiecare dintre cei 8 elevi ... citeste toata stirea