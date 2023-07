Viceprimarul Sucevei Lucian Harsovschi a anuntat, miercuri, ca si in acest an elevii din municipiu care au obtinut media 10 la examenele nationale vor fi recompensati cu premii in bani.El a spus ca in acest an au obtinut medii de 10 opt elevi la Evaluarea Nationala in timp ce niciun candidat din municipiu nu a obtinut media 10 la Bacalaureat./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2. ... citeste toata stirea