Opt noi cazuri de gripa si peste 600 de viroze si pneumonii

Purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Suceava, consilier Gabriela Bancila, a declarat, ieri, ca in judetul Suceava s-au inregistrat, in perioada 11 aprilie-17 aprilie 2022, 8 cazuri de gripa si aproape 650 de cazuri de infectii respiratorii si pneumonii.Potrivit situatiei statistice a DSP Suceava, in intervalul de timp mentionat au fost raportate opt cazuri de gripa diagnosticate clinic, dintre care unu la bebelusi cu varsta de pana intr-un an, sase la categoria de ... citeste toata stirea