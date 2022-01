Orasul Siret pierde o treime dintre angajati odata cu inchiderea fabricii de panouri din lemn masiv

> Primarul Adrian Popoiu: Speranta este in noi investitori care sa preia fabrica, dar si sa vina in Parcul Industrial East European BorderIn orasul Siret este "doliu", traim vremuri complicate, vremuri grele, vremuri care se repeta, a declarat Adrian Popoiu, primarul orasului Siret, intr-o emisiune a News Bucovina."Cand am venit in 2008 in Primaria Siret, s-a inchis fabrica Swedwood, divizia de productie a suedezilor de la IKEA, si chiar in primele luni de mandat HS Timber Group a venit in ... citeste toata stirea