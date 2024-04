Ordin de incepere a lucrarilor de executie a sensului giratoriu din Obcini

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anuntat, miercuri, ca a dat ordin de incepere a lucrarilor pentru amenajarea sensului giratoriu din Obcini."Am dat ordin de incepere a lucrarilor la sensul giratoriu din Obcini. De fapt e de anul trecut, dar a fost proiectare plus executie. S-a lucrat la partea de proiectare si acum am dat ordin de incepere a lucrarilor la partea de executie" a explicat Ion Lungu.Consiliul Local Suceava a aprobat in octombrie 2022 studiul de fezabilitate si indicatorii ... citește toată știrea