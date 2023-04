> El a fost condamnat la un an si cinci luni de inchisoare cu suspendare, pentru ca a condus sub influenta alcooluluiConsilierul local PNL Paul Hritcu a demisionat din Consiliul Local al Municipiului Suceava, cererea fiind inregistrata in data de 19 aprilie.In cererea de demisie, Paul Hritcu nu a precizat motivele, dar a transmis membrilor Consiliului Local Suceava ca le multumeste pentru intelegere.Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a declarat, vineri, ca, potrivit legislatiei, ... citeste toata stirea