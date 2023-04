Pacient de 240 de kilograme, operat 6 ore, timp in care i s-a transfuzat sange propriu printr-o procedura in premiera la Suceava. Medicii spun ca interventia a fost cu grad mare de dificultate.Pe 19 aprilie, la Spitalul Judetean Sf. Ioan cel Nou din Suceava s-a desfasurat o interventie chirurgicala ortopedica complexa ce a necesitat si utilizarea, in premiera pentru judetul nostru, a unui aparat de tip "cell-saver" pentru auto-transfuzie.Pacientul, un tanar de 41 de ani cu obezitate morbida ( ... citeste toata stirea