> Prefectura a dispus ca in municipiul Suceava sa fie pus in siguranta versantul ZamcaPrefectura Suceava a anuntat ca, in urma fenomenelor meteohidrologice periculoase, respectiv vant puternic, ploi abundente, caderi masive de zapada si topirea brusca a zapezii, manifestate in perioada 25 ianuarie - 9 aprilie 2023, a fost afectata infrastructura din 17 unitati administrativ-teritoriale de pe raza judetului.In baza prevederilor unui ordin al prefectului, comisiile interinstitutionale formate ... citeste toata stirea