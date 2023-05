> Prefectura Suceava cauta spatii pentru amenajarea Biroului Electoral JudeteanPrefectura Suceava a inceput procedura pentru gasirea unui spatiu in care sa functioneze anul viitor Biroul Electoral Judetean Suceava, in conditiile in care nu exista certitudinea ca Palatul Administrativ va fi functional.Pana la alegerile din anul 2020, Biroul Electoral Judetean Suceava si toate structurile tehnice conexe a functionat in Palatul Administrativ.In prezent, cladirea Palatului Administrativ din ... citeste toata stirea