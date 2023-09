Parintii din Falticeni care au copii cu varste intre 1 si 3 ani au oportunitatea de a-si inscrie copiii la Cresa "Sfanta Ana". Anuntul a fost facut de Gradinita cu Program Prelungit (GPP) "Pinocchio", institutia tutelara a cresei, perioada de inscriere fiind pana la 26 septembrie.Cresa "Sfanta Ana" din Falticeni va primi in aceasta toamna, conform planului de scolarizare aprobat, 125 de micuti, in sapte grupe. Dintre aceste locuri, 80 sunt disponibile in grupa mare (2-3 ani), iar 45 sunt ... citeste toata stirea