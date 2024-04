Panica intr-un supermarket din Radauti cand s-a declansat alarma de incendiu. Peste 200 de persoane s-au autoevacuat

Sute de persoane s-au autoevacuat duminica, 31 martie 2024, cand alarma de incendiu s-a declansat intr-un supermarket din Radauti, judetul Suceava. Pompierii au intervenit la fata locului si au descoperit cauza declansarii alarmei de incendiu.Duminica, 31 martie 2024, in jurul orei 16.30, s-a declansat alarma de incendiu a unui supermarket din municipiul Radauti.Personalul din magazin si clientii aflati la cumparaturi s-au autoevacuat in siguranta. In total, este vorba de aproximativ 220 de ... citește toată știrea