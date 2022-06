Panouri solare, pompe de caldura si statii de biogaz pentru fermierii si procesatorii romani

Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a declarat, vineri, la Falticeni, ca, pentru scaderea preturilor produselor alimentare realizate in Romania, una dintre solutii este ca fermierii si procesatorii sa-si asigure energia necesara, iar in acest sens propune ca din fondurile de modernizare sa se asigure finantarea instalatiilor de producere a energiei."Pentru a reduce costurile de productie, am discutat cu ministrul Energiei ca o parte din fondurile de modernizare pe care Romania le are la ... citeste toata stirea