Parada militara si spectacol folcloric in municipiul Suceava, iar la Campulung Moldovenesc retragere omagiala cu torte, de Ziua Nationala

Vicepresedintele Consiliului Judetean Suceava, Niculai Barba, a anuntat ca in judetul Suceava, o paleta larga de evenimente au loc pe 1 Decembrie, de Ziua NationalaAstfel, potrivit lui Barba, de Ziua Nationala, in judetul Suceava au loc mai multe evenimente la care pot participa sucevenii si numerosii turisti aflati in Bucovina pentru minivacanta 30 noiembrie - 4 decembrie./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ ... citeste toata stirea