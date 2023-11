> Vor avea acces pelerinii care vin la sfant, dar si sucevenii din zonaPrimarul Sucevei, Ion Lungu, a anuntat, luni, ca lucrarile la parcarea de la Manastirea Sf. Ioan cel Nou din Suceava, amenajata impreuna cu Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor, avanseaza, precizand ca "lucrarea este destul de importanta"."Este o parcare de interes public. Sigur, in ea vor avea acces pelerinii care vin la sfant, in zi de sarbatoare mai ales, dar si sucevenii care sunt in zona, in zona strazii Mitropoliei ... citeste toata stirea