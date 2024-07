Parcarea supraterana cu cinci niveluri de langa Primarie intra in linie dreapta

> In zona, 59 de garaje au fost demolate, pentru acestea platindu-se despagubiri de 1,27 de milioane de lei > Parcarea supraetajata va avea 307 de locuri, va costa 39,89 de milioane de lei, iar executia va dura 24 de luniParcarea supraetajata de pe strada "Stefan Tomsa", din apropierea sediului Primariei Suceava este in faza de proiectare, a anuntat, intr-o conferinta de presa, primarul Ion Lungu. "O problema importanta care ne preocupa este refluidizarea traficului in zona Primariei. Este ... citește toată știrea