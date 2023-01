Parcarea supraterana de pe strada Stefan Tomsa va avea studiu de fezabilitate in 90 de zile

> Pana atunci, se vor demola garajele din zonaPrimarul Sucevei, Ion Lungu, a anuntat, miercuri, ca o firma din Iasi a castigat licitatia pentru studiul de fezabilitate pentru parcarea supraterana de pe strada Stefan Tomsa.El a spus ca studiul de fezabilitate va trebui finalizat in 90 de zile si va costa 118.000 de lei.Primarul a precizat ca, ulterior, se va aproba in Consiliul Local hotararea privind indicatorii tehnico-economici, iar in ... citeste toata stirea