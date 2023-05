Consiliul Local Suceava urmeaza sa aprobe in sedinta din aceasta saptamana indicatorii tehnico-economici pentru parcarea supraterana de pe strada Stefan Tomsa.Potrivit proiectului de hotarare supus aprobarii, valoarea investitiei este de 39,89 milioane de lei, din care constructii-montaj, 28,98 milioane de lei.Parcarea va fi supraterana, multietajata, cu 5 niveluri si regim de inaltime D+P+3E cu terasa circulabila amenajata.Amplasarea constructiei in cadrul terenului se va face luand in ... citeste toata stirea