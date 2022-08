Parcarile cu plata se scumpesc cu 62,5%

> Taxa de parcare ajunge la 4 lei pe ora, in comparatie cu 10 lei pe ora Bucuresti, 8 lei in Cluj, 5 lei in Iasi si 4 lei in Oradea > "Daca este pusa o taxa de parcare mare, nu o sa se mai lase masina, acolo, ore intregi" crede Ion Lungu, primarul SuceveiConsiliul Local a modificat Regulamentul de functionare a serviciului de parcare cu plata din municipiul Suceava. Astfel, alesii municipali au votat majorarea taxei de utilizare a locurilor de parcare supraterane si subterane de la 2,5 ... citeste toata stirea