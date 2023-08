Parcul de pe strada Mihai Eminescu, situat intre Spitalul Municipal Falticeni si Muzeul de Arta "Ion Irimescu", cunoscut de falticeneni sub numele de Parcul "Prefecturii" sau Parcul "23 August", cum il stiu cei mai in varsta, a fost redeschis pentru public luni, 7 august, incepand cu ora 8:00.Asa cum am aflat de la primarul Gheorghe Catalin Coman, nu a fost organizata o deschidere festiva, cu inaugurare oficiala si taiere de panglica, ci, pur si simplu, parcul a fost pus la dispozitia ... citeste toata stirea