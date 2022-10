Parcurs fara greseala, deocamdata, pentru Somuzul Preutesti

Somuzul Preutesti se afla la turatie maxima in debutul campionatului Ligii a IV-a de fotbal. Echipa condusa de Catalin Vasiliu a reusit a saptea victorie de la startul sezonului, dupa ce s-a impus pe teren propriu in fata echipei Siretul Dolhasca, cu scorul de 4-0, prin golurile marcate de Kuruc, Ciurla, Aileni si Obreja.Cu un meci mai putin disputat, Viitorul Liteni a ramas la sase puncte in urma liderului, dupa ce a trecut, acasa, de Bucovina Darmanesti, cu scorul de 3-1, prin golurile ... citeste toata stirea