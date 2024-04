De ieri, 21 aprilie a.c., a debutat editia 2024 a programului "Pastele in Bucovina", cu traditionalul Festival national al oualor incondeiate de la Ciocanesti, editia a XIX-a, desfasurat la casa de cultura din localitate. Marti, 23 aprilie a.c., cu incepere de la ora 10:00, la Muzeul Obiceiurilor Populare din Gura Humorului (in noua locatie), se va desfasura cea de-a XXV-a editie a Targului de Paste. Urmeaza, apoi, in perioada 25 aprilie - 3 mai a.c., Targul ... citește toată știrea