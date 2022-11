> De Ziua Bucovinei, intrarea este libera!Patinoarul artificial Areni se redeschide de luni pentru public, a anuntat viceprimarul Lucian Harsovschi."Incepand cu data de 28 noiembrie, toti cei care iubesc sa patineze o vor putea face si in acest an pe Patinoarul Areni" a transmis viceprimarul.El a mentionat ca pretul biletului ramane ca in anii trecuti, respectiv 9 lei pentru adulti, ... citeste toata stirea