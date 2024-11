Patru accidente rutiere doar sambata dimineata

> Politia transmite recomandari pentru o deplasare sigura in conditii de ploaie sau poleiSambata dimineata, pe drumurile din judetul Suceava s-au produs patru accidente rutiere, a informat, in aceeasi zi, purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, comisar-sef Ionut Epureanu.El a spus ca - desi nu se inregistrasera victime decedate sau ranite grav - politistii atrag atentia asupra riscurilor crescute in conditii de carosabil umed si temperaturi scazute.Aderenta scazuta si vizibilitatea redusa ... citește toată știrea