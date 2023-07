> Inspectorii de munca i-au amendat pe acestia cu un total de 20.000 de leiIn luna iunie 2023, lucratorii Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Suceava au desfasurat 227 de controale, dintre care 175 in domeniul relatiilor de munca si 52 in cel al securitatii si sanatatii in munca. Inspectorul-sef Romeo Butnariu anunta ca, in perioada respectiva, ca urmare a deficientelor depistate, controlorii au dat 117 de amenzi ale caror valoare a totalizat 108.000 de lei. Pe linie de relatii de munca, ... citeste toata stirea