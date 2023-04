Patru autovehicule au fost implicate, miercuri, intr-o coliziune in zona Zidului Mortii de pe DN 17.Potrivit anchetei politistilor s-a stabilit ca miercuri in jurul orelor 12:40, un sofer de 54 de ani a condus o autoutilitara MAN pe DN 17, din directia Stroiesti catre Suceava si nu a pastrat o distanta suficienta in mers fata de un autovehicul Lexus condus de o ucraineanca de 43 de ani ce se afla in coloana de autovehicule formata in apropierea sensului giratoriu din zona denumita generic ... citeste toata stirea