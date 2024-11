Patru barbati au batut un batran de 79 de ani si l-au fortat sa scoata bani de la bancomat

Politistii au arestat patru barbati din judetul Suceava dupa ce au talharit un batran in varsta de 79 de ani. Inculpatii l-au batut si l-au fortat sa scoata bani de la bancomat.Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Suceava, initial cei patru barbati au fost surprinsi, duminica, in timp ce furau din casa pe care victima o detine la Gura Humorului. Agresorii l-au batut si i-au luat telefonul ca sa nu poata cere ajutor. In plus, l-au fortat pe pensionar sa mearga la un bancomat ... citește toată știrea