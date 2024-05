Patru blocuri din centrul Sucevei vor intra in renovare energetic

Primarul Ion Lungu anunta adjudecarea "unei licitatii importante pentru renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din zona centrala a municipiului Suceava". In cauza este un contract in valoare de 9,87 de milioane de lei, lucrari urmand a fi facute la patru blocuri. Este vorba despre blocul 1 A de pe strada Dimitrie Onciul nr. 10, blocul 1 B de pe strada Nicolae Balcescu nr. 6, blocul 1 C de pe strada Nicolae Balcescu nr. 8 si blocul Hotel, cu patru scari, de pe strada ... citește toată știrea