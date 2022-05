Patru camioane indisponibilizate si peste 100 de mc de lemn confiscat de politistii suceveni in urma unor perchezitii si controale pe linie silvica

Ca urmare a modificarilor legislative care incrimineaza ca infractiune transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase, in volum de peste 10 mc, neinsotite de documentele specifice de transport si prevad si sanctiunea complementara a confiscarii mijloacelor auto, in anul 2021 politistii au confiscat 16 ansambluri auto in valoare de cca. 500.000 Euro, iar in acest an, urmare a intensificarii actiunilor de verificare si control, doar in parioada ianuarie - iunie au fost ... citeste toata stirea