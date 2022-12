Patru copii internati la Chirurgie Infantila si doi aduti internati la BMF si Ortopedie in urma accidentului de la Ilisesti

Purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean de Urgenta Suceava, dr. Dan Teodorovici, a declarat, marti seara, ca in urma accidentului de la Ilisesti au ajuns in UPU Suceava opt pacienti policontuzionati, stabili hemodinamic si constienti.Potrivit acestuia, au ramas internati patru copii in sectie de Chirurgie Infantila, din care unul in varsta de 14 ani politraumatizat cu fracturi craniene, contuzie toraco- abdominala, iar un altul cu contuzii cerebrale hemoragice./* custom css */ .tdi_2. ... citeste toata stirea