Patru eleve de la Colegiul National "Eudoxiu Hurmuzachi" din Radauti au colaborat pentru portretul colectiv al generatiei Z

In perioada 18-25 octombrie, Asociatia Bloc Zero a dat startul unui maraton de intalniri si discutii despre viitor cu adolescenti din toata tara, participanti la cea de-a 9-a editie a festivalului luna.doc organizata sub tema "Viitorul in constructie".In completarea proiectiilor de film si a discutiilor organizate in peste 30 de licee din tara in prezenta echipei de proiect, Bloc Zero si-a propus sa ofere adolescentilor un spatiu de reflectie asupra propriilor scenarii cu privire la viitor sub ... citeste toata stirea