Patru persoane, printre care si un copil, au scapat miraculos cu viata dintr-un accident rutier

Un sofer neatent a patruns pe contrasens pentru a evita coliziunea cu o masina care circula in fata sa, dar a lovit frontal un autoturism care circula regulamentar din sens opus. Patru persoane au fost ranite in accidentul rutier, dar au scapat fara rani grave.Patru persoane, printre care si un copil, au fost ranite in urma unui accident rutier produs, miercuri, 27 martie 2024, pe raza localitatii Milisauti, potrivit reprezentantilor ISU Suceava. Potrivit aceleiasi surse, cele patru victime ... citește toată știrea