Patru pompieri militari suceveni au plecat, vineri, in Grecia pentru a actiona alaturi de colegii din alte judete pentru stingerea incendiilor de padure din aceasta tara.Din cadrul echipajului plecat in Grecia fac parte pompierii militari servanti suceveni plt.adj. Popovici Bogdan, plt. SavaAlexandru, sg.maj. Solcan Mircea si sg.maj. Barbinta Teodor. Durata misiunii lor este de 15 zile.Cei 90 de pompieri romani ii vor inlocui pe colegii aflati in Grecia, colegi care urma sa se intoarca in ... citeste toata stirea