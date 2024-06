Patru studente de anul I din cadrul USV, in finala nationala a competitiei Company of the Year organizata de Junior Achievement Romania

Patru studente ale Universitatii "Stefan cel Mare" din Suceava, din anul I de studii, coordonate de conf. univ. dr. Ovidiu-Aurel Ghiuta, s-au calificat in finala nationala a competitiei Company of the Year, din cadrul Incubatorului national de antreprenoriat JA BizzFactory, organizat de Junior Achievement Romania.Echipa suceveana, formata din Valentina Mariana Chisalita, studenta la programul de studiu Protectia consumatorului si a mediului (Facultatea de Inginerie Alimentara), Bianca ... citește toată știrea