In cursul acestei saptamani politistii suceveni spun ca au intensificat activitatile de verificare si control atat la nivelul unitatilor economice de profil, cat si in ceea ce priveste transportul materialului lemnos pe drumurile publice.Potrivit IPJ Suceava, doar in cursul zilei de luni au fost identificate patru transporturi ilicite si s-au confiscat peste 10 mc material lemnos, aplicandu-se totodata sanctiuni contraventionale conform Legii nr. 171/2010.Luni, la ora 13:50, politistii ... citeste toata stirea