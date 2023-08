> Primaria Suceava are ca prioritate parafarea, in aceasta toamna, la Comisia Europeana, a "Climate City Contract" > "Tragem speranta sa obtinem surse de finantare pentru aceste proiecte" a declarat primarul Ion LunguGrupul de lucru local pentru implementarea misiunii "100 de orase inteligente si neutre din punct de vedere al impactului asupra climei pana in anul 2030" din cadrul Programului Horizon Europe s-a intalnit la sediul municipalitatii, a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa ... citeste toata stirea