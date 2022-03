Paturi din carton pentru cazarea refugiatilor

AMBRO Suceava a inceput sa lucreze paturi din carton special care vor fi trimise in regiunea Cernauti pentru a fi montate in sali de sport si in alte spatii largi, unde sa fie cazati temporar refugiatii care vin in regiune din alte parti ale Ucrainei.Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ca a primit o solicitare din partea autoritatilor din Cernauti privind nevoia de paturi pentru numerosii refugiati veniti in regiune.El a spus ca a luat legatura cu fabrica ... citeste toata stirea