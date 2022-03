Paturi din carton special vor fi facute la Ambro Suceava pentru a fi trimise la Cernauti pentru cazarea refugiatilor

Ambro Suceava a inceput sa lucreze la realizarea unor paturi din carton special care vor fi trimise in regiunea Cernauti pentru a fi montate in sali de sport si in alte spatii largi unde sa fie cazati temporar refugiatii care vin in regiune din alte parti ale Ucrainei./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img ... citeste toata stirea